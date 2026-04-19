Calcio

SARONNO – Tutto pronto per il derby Fbc Saronno-Caronnese valido per la penultima giornata di campionato del girone A di Eccellenza A lombarda. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno oggi 19 aprile alle 15.30 entrambe in cerca dei tre punti per consolidare la zona play-off, fondamentale per ambire alla promozione in Serie D.

Ad avere più pressione per il risultato è sicuramente il Fbc Saronno che arriva alla partita di oggi, dopo una vittoria importante con la Sestese per 0-1, con l’obbligo dei tre punti per non perdere il carro della zona play-off non facendosi scavalcare da Legnano, Rhodense e Vergiatese che, allo stesso orario, sono impegnate rispettivamente con Sedriano in casa, Arcellasco Città di Erba a Rho e Solbiatese in trasferta. Match importante anche per la Caronnese che, attualmente al terzo posto del girone a sei lunghezze di distanza dagli avversari biancocelesti, hanno voglia di conquistare a Saronno un derby molto sentito tra le due tifoserie.

La classifica

Arconatese 70, Solbiatese Calcio 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 50, Legnano 50, Rhodense 49, Vergiatese 48, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Magenta 37, Vis Nova Giussano 36, Mariano Calcio 36, Besnatese 36, Vigevano Calcio 35, Arcellasco Città Di Erba 35, Sedriano 34, Altabrianza Tavernerio 33, Sestese Calcio 29.

32° giornata

Arconatese – Altabrianza Tavernerio, Ardor Lazzate – Sestese Calcio, Besnatese – Vis Nova Giussano, FBC Saronno – Caronnese, Legnano – Sedriano, Lentatese – Mariano Calcio, Magenta – Vigevano Calcio, Rhodense – Arcellasco Città Di Erba, Solbiatese Calcio – Vergiatese.

(foto da archivio)