Calcio

LAZZATE – Passo falso, ma che non fa male, per l’Ardor Lazzate che dopo tanti risultati positivi nella rimonta che l’ha portata fuori dalle zone pericolanti della classifica oggi si è presa una pausa, ed ha perso in casa contro la pericolante Sestese: hanno vinto i varesotti 1-0 ed a decidere l’esito della gara è stato Capuano con una rete al 16′ della ripresa.

Ardor Lazzate-Sestese 0-1

ARDOR LAZZATE: Bovi, Mauri, Schieppati (41’ st Citterio), Di Giuliomaria (25’ st Fogal), Soldi, Priola, Galimberti (31’ st Buzzetti), Panzani, Torraca, Panatti, Cazzaniga. A disposizione Ferrara, Reale, Pasqual, Zermo, Lokumu, Spitaleri.

SESTESE: Tamma, Merandi, Riceputi, Rosato, Napoli, Bernasconi, Scaglione, Bertoli (27’ st Blandino), Capuano (38’ st Locati), Caraffa, Fischetti. A disposizione Catanese, Balconi, Sansone, Dal Santo, Samake, Stendardo, Milani.

Arbitro: Ardenti di Pavia.

Marcatori: 16’ st Capuano (Se).

Risultati

33′ e penultima giornata: Arconatese-Altabrianza 4-1, Ardor Lazzate-Sestese 0-1, Besnatese-Vis Nova Giussano 0-0, Fbc Saronno-Caronnese 3-2, Legnano-Sedriano 2-2, Lentatese-Mariano 1-3, Magenta-Vigevano 1-1, Rhodense-Arcellasco 1-2, Solbiatese-Vergiatese 1-3.

Classifica

Arconatese 73 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 53, Legnano e Vergiatese 51, Rhodense 49, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Mariano 39, Magenta e Arcellasco 38, Vis Nova Giussano e Besnatese 37, Vigevano 36, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

(foto archivio)

19042026