Calcio

CERIANO LAGHETTO – Giornata ricca di spunti per le squadre del territorio nel campionato di Promozione, con risultati importanti sia nella parte alta sia nella zona centrale della classifica. Prosegue la corsa della capolista Aurora Cantalupo, che si impone con un netto 5-1 sul campo del Ceriano Laghetto. Una prova di forza per la capolista, capace di indirizzare subito la gara e di allungare nella ripresa, confermando il primo posto e mantenendo alta la pressione sulle inseguitrici. Convincente anche la prestazione dello Sc United, che supera con un netto 4-0 l’Ispra. Un successo che consolida il terzo posto e conferma il buon momento della squadra, sempre più protagonista nelle zone alte della classifica. Colpo esterno infine per l’Universal Solaro, che espugna il campo del Luino con un 4-2 ricco di gol. Una vittoria importante che permette ai giallorossi di restare agganciati alle posizioni di vertice, grazie a una prova concreta e cinica soprattutto nella prima parte di gara.

Nel girone B Rovellasca 1910-Olympic Morbegno 0-1. Rovellasca con 21 punti è quart’ultimo, in zona playout.

Promozione girone C – Risultati e marcatori

Accademia Bmv-Gallarate 0-0

Canegrate-Accademia Vittuone 1-1

Ceriano Laghetto-Aurora Cantalupo 1-5 Reti: p.t. 4′ Pedergnana (A), 23′ Urso (A) s.t. 5′ Bianchi (A), 8′ Politi (C), 23′ Losada (A), 38′ Pedergnana (A)

Accademia Inveruno-Castanese 4-0 Reti: p.t. 6′ Mocchetti (I) s.t. 9′ Folla (I), 15′ Paoluzzi (I), 44′ Paoluzzi (I9

Luino-Universal Solaro 2-4 Reti: p.t. 12′ Pivato (L), 15′ Latino (S), 27′ Fabozzi (S), 35′ rig. Drago (S) s.t. 8′ Fabozzi (S), 18′ st Pivato (L)

Sc United-Ispra 4-0 Ret: 1′ st Gebbia, 13′ st Pedrocchi (rig), 30′ st Confalonieri, 33′ st Pedrocchi

Verbano-Gavirate 0-1 Reti: p.t. 23′ Morbioli (G)

Vighignolo-Morazzone 2-4 Reti: p.t. 10’ Zani (M), 28’ Giordano (M) s.t. 5’Carnelli (M), 19′ Mocchetti (V), 21’ Nicoletti (V), 44′ rig. Zani (M)

Classifica

Aurora Cantalupo 62, Accademia Inveruno 60, Sc United 54, Gallarate 50, Universal Solaro 48, Vighignolo 41, Morazzone e Accademia 40, Castanese e Ceriano Laghetto 38, Luino 36, Accademia Vittuone, Gavirate e Canegrate 34, Ispra 17, Verbano 11.

19042026