Calcio

SOLBIATE ARNO – Vittoria di grande peso per la Varesina, che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza in serie D superando il Milan Futuro nella sfida disputata a Solbiate Arno. A decidere il match è la rete di Baud Banaga nella ripresa, che consente alle fenici di fare un importante balzo in avanti in classifica. Una gara sofferta, come prevedibile, contro una squadra attrezzata e in piena corsa per le zone alte. La Varesina ha saputo però restare compatta, gestire i momenti di difficoltà e colpire nel momento giusto. Il gol partita arriva al 31’ della ripresa, quando Baud Banaga trova la giocata decisiva che vale lo 0-1 finale.

Un successo che pesa molto, perché permette alla formazione di Venegono Superiore di agganciare in classifica Pavia e Breno, rilanciando con decisione le proprie ambizioni di permanenza nella categoria. In una fase cruciale della stagione, ogni punto diventa determinante e questa vittoria rappresenta un segnale importante.

Risultati e marcatori

Breno-Brusaporto 0-2 Reti: p.t. 34′ Moraschi (Bru), 38′ Quarena (Bru)

Caldiero Terme-Villa Valle 1-1 Reti: p.t. 31′ Rossi (V), 46′ Parisi (C)

Casatese Merate-Pavia 1-0 Reti: p.t. 10′ Diana (C)

Chievo Verona-Castellanzese 2-2 Reti: p.t. 9′ Vernocchi (CA), 41′ D’Este (CH); s.t. 22′ D’Este (CH), 38′ Uggè aut. (CA)

Folgore Caratese-Real Calepina 1-1 Reti: p.t. Scalmana (R), 15′ Tremolada rig. (F)

Milan Futuro-Varesina 0-1 Reti: s.t. 31′ Baud Banaga (V)

Oltrepò-Nuova Sondrio 0-3 Reti: p.t. 10′ Marotta (S), 31′ Neri (S); s.t. 10′ Franceschinis aut. (S)

Scanzorosciate-Leon 0-0

Virtus Ciseranobergamo-Vogherese 6-1 Reti: p.t. 8′ Viscardi (VCB), 11′ Marin (VCB), 16′ Fornari (VCB); s.t. 3′ Ferrario (VCB), 6′ Ferrario (VCB), 21′ Mazzola (VOG), 48′ Costa (VCB)

Classifica

Folgore Caratese 65, ChievoVerona 56, Casatese Merate 55, Leon 52, Milan Futuro 50, Brusaporto 48, Villa Valle 47, Scanzorosciate 46, Virtus CBG 45, Oltrepò 44, Caldiero Terme 41, Real Calepina 41, Castellanzese 40, Varesina 34, Breno 34, Pavia 34, Nuova Sondrio 28, Vogherese 8.

(foto archivio)

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