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CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta nei giorni scorsi l’iniziativa “La Biblioteca in gioco”, appuntamento dedicato al gioco e alla socialità che ha coinvolto numerosi partecipanti. L’evento si è tenuto alla Biblioteca civica “Battaini” di via Manzoni e ha proposto una serata all’insegna della condivisione e del piacere di stare insieme, attraverso diverse attività ludiche aperte al pubblico.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione varesina di promozione sociale In Ludo Veritas, realtà nata dalla passione per la cultura ludica. La partecipazione è stata numerosa e coinvolta, con tanti appassionati che hanno preso parte alla serata.

Al termine dell’evento è stato rivolto un ringraziamento all’associazione e a tutti i partecipanti per il contributo alla riuscita dell’iniziativa.

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(foto: un momento dell’iniziativa)

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