Politica

CESANO MADERNO – Nicoletta Cermenati è stata riconfermata segretaria della sezione cittadina della Lega nel corso del congresso che si è svolto nei giorni scorsi. All’appuntamento hanno preso parte diversi esponenti del partito a livello regionale e provinciale, tra cui Silvia Sardone, vicesegretaria federale della Lega, Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, Alessandro Corbetta, capogruppo in Regione Lombardia, Fabio Ghezzi, segretario provinciale, e Marina Romanò, capogruppo provinciale della Lega Monza e Brianza.

Nel corso del congresso sono stati eletti all’unanimità anche i componenti del direttivo di sezione: Francesca Barazzetta, Raffaello Fioravanti, Andrea Marliani e Lorena Ottolini. La riconferma della segretaria e l’elezione del direttivo segnano la continuità dell’organizzazione locale del partito sul territorio.

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19042026