Saronnese

CISLAGO – Si è concluso questo fine settimana con una prova pratica in piazza il progetto di educazione stradale che nelle scorse settimane aveva coinvolto gli alunni delle classi seconde della scuola primaria. Dopo una prima fase teorica svolta nella sala consiliare, questa mattina piazza Enrico Toti è diventata il luogo dell’attività pratica, particolarmente attesa dai bambini. Gli alunni, partecipi ed entusiasti, hanno potuto mettere in pratica quanto appreso in aula, sperimentando insieme agli agenti della polizia locale le principali regole della strada.

Non sono mancati momenti di grande coinvolgimento, come la possibilità di salire sui mezzi in dotazione alla polizia locale e sulle moto elettriche portate appositamente per l’occasione, rendendo l’esperienza ancora più concreta e stimolante. Al termine dell’attività, a tutti gli alunni è stato consegnato il “patentino di super pedone”, simbolo dell’impegno dimostrato e delle competenze acquisite durante il percorso.

Un’esperienza educativa significativa, vissuta con entusiasmo da tutti i partecipanti. Un ringraziamento è stato rivolto alle docenti della primaria “Mazzini” per aver aderito al progetto, al comandante Alfredo Pontiggia e agli agenti della polizia locale per la disponibilità e la professionalità dimostrata.

(foto: alcuni momenti dell’iniziativa)

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