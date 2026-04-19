Cronaca

SARONNO – Musica fino a tarda notte e un via vai continuo di giovani nell’area verde del Parco Lura: è quanto segnalano alcuni residenti dopo quanto accaduto nella serata di sabato 18 aprile.

Secondo le testimonianze raccolte, nell’area si sarebbe radunato un gruppo di circa un centinaio di persone, descritte come appartenenti all’area anarchica, per un concerto improvvisato. L’evento è iniziato in serata per poi proseguire fino a notte inoltrata, con musica e presenza costante di partecipanti.

A dare l’allarme, chiamando le forze dell’ordine, sono stati i residenti della zona, che parlano di un flusso continuo di ragazzi per diverse ore. “Un via vai senza sosta per tutta la serata”, riferiscono, evidenziando anche il disturbo legato al rumore.

L’ultimo concerto anarchico nell’area verde risale tra il 18 e il 19 luglio, quando nell’area si era svolto un rave party con musica fino all’alba e proteste dei residenti.

(foto archivio)

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