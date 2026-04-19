SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 18 aprile, in primo piano un delicato intervento delle forze dell’ordine per mettere in salvo una giovane, il confronto sul tema dei medici di base e gli eventi in città. Spazio anche alla cronaca con un incidente stradale e allo sport con il derby vissuto come una festa.

Momenti di grande tensione quando una 17enne è stata trovata sul davanzale al quarto piano: decisivo l’intervento congiunto di carabinieri e polizia locale che sono riusciti a salvarla.

Tiene banco il tema della medicina di base, con il giornalista Poletti che replica ad Asst sostenendo che si tratti di un’esperienza isolata e non di un problema diffuso, raccontando anche come si è conclusa la vicenda.

Grande partecipazione per l’evento dedicato alla Sicilia che ha portato in città street food, tradizioni e un forte legame culturale con San Fratello, attirando numerosi visitatori.

Disagi alla viabilità per un tamponamento a tre veicoli in via Piave, che ha causato rallentamenti e traffico bloccato per diverso tempo.

Clima di festa per il derby di Eccellenza tra Saronno e Caronnese, con stadio aperto fin dal mattino, tanti tifosi presenti e un contorno di iniziative tra cui stand gastronomici.