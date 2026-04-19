I più letti di ieri: ragazza salvata al quarto piano, polemica sui medici di base e street food siciliano in centro
19 Aprile 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 18 aprile, in primo piano un delicato intervento delle forze dell’ordine per mettere in salvo una giovane, il confronto sul tema dei medici di base e gli eventi in città. Spazio anche alla cronaca con un incidente stradale e allo sport con il derby vissuto come una festa.
Momenti di grande tensione quando una 17enne è stata trovata sul davanzale al quarto piano: decisivo l’intervento congiunto di carabinieri e polizia locale che sono riusciti a salvarla.
Diciasettenne sul davanzale al quarto piano: salvata da carabinieri e polizia locale
Tiene banco il tema della medicina di base, con il giornalista Poletti che replica ad Asst sostenendo che si tratti di un’esperienza isolata e non di un problema diffuso, raccontando anche come si è conclusa la vicenda.
Medico di base, Poletti replica ad Asst: “Esperienza individuale? No, problema diffuso”. E racconta l’epilogo
Grande partecipazione per l’evento dedicato alla Sicilia che ha portato in città street food, tradizioni e un forte legame culturale con San Fratello, attirando numerosi visitatori.
Saronno si veste dei colori di Sicilia: street food, tradizioni e il legame con San Fratello
Disagi alla viabilità per un tamponamento a tre veicoli in via Piave, che ha causato rallentamenti e traffico bloccato per diverso tempo.
Tamponamento a tre in via Piave a Saronno: traffico bloccato
Clima di festa per il derby di Eccellenza tra Saronno e Caronnese, con stadio aperto fin dal mattino, tanti tifosi presenti e un contorno di iniziative tra cui stand gastronomici.
Calcio Eccellenza, il derby Saronno-Caronnese diventa una festa con stadio aperto già al mattino e salamelle
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09