Cronaca

BRIANZA – Ondata di maltempo che ha, per ora, sfiorato il Saronnese: attorno alle 22 di domenica fra vicino Brianza, come a Seveso o Varedo, ed in alcune zone dell’altomilanese il passaggio di una perturbazione temporalesca ha causato una forte grandinata, si sono visti chicchi grandi anche quanto palline da golf. Ancora da chiarire se vi siano stati danni e di quale entità.

Per quanto concerne Saronno e dintorni, è previsto il passaggio della stessa perturbazione attorno alle 23.30 ma le nubi dovrebbero soltanto lambire la zona.

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(foto da Facebook: una immagine pubblicata sui social che mostra uno dei grossi chicchi di ghiaccio caduti dal cielo, nella zona fra Brianza ed altomilanese, questa sera)

19042026