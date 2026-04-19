Lazzate

LAZZATE – Un piccolo episodio di quotidianità si è trasformato in una storia di onestà che ha fatto il giro dei social locali, raccogliendo apprezzamenti e commenti positivi. Protagonista una parrucchiera di Lazzate, titolare del negozio Stella Parrucchiere, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio rivolto a due clienti per rimediare a un errore nel resto. “Ho sbagliato a dare il resto, dovrei dare 10 euro di differenza – ha scritto – se leggete il messaggio, venite in negozio e ci sistemiamo”.

Un invito semplice, diretto, senza giri di parole, che ha colpito molti utenti per la sua spontaneità. La parrucchiera ha anche cercato di aiutare le clienti a riconoscersi, descrivendo i servizi effettuati: una piega su capelli bianchi corti e una piega con boccoli. Il post, condiviso nel gruppo locale “Sei di Lazzate se…”, ha raccolto rapidamente numerose reazioni positive, superando i 170 “mi piace” e attirando diversi commenti di apprezzamento per il gesto. In molti hanno voluto sottolineare la correttezza e la trasparenza dimostrate, lodando un comportamento tutt’altro che scontato.

Una storia semplice, ma capace di ricordare come anche nei piccoli gesti quotidiani possano emergere valori come l’onestà, apprezzati e riconosciuti dalla comunità.

(foto archivio)

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