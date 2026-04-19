Cronaca

LOMAZZO – Disagi alla viabilità nella mattinata di sabato a causa della presenza di olio sulla carreggiata tra via dello Sport e via della Traversa.

Secondo quanto comunicato dal Comune, lo sversamento è stato provocato dal guasto di un veicolo, che ha disperso una notevole quantità di olio motore sul manto stradale, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha gestito la situazione istituendo un senso unico alternato lungo il tratto interessato, per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli fino al ripristino delle condizioni normali. È stato raccomandato agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di procedere con prudenza nelle vie coinvolte.

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(foto: l’intervento della polizia locale sul posto e la striscia di olio)

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