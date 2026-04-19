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SARONNO – Domenica 19 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con la possibilità di deboli piogge nelle prime ore per un accumulo complessivo attorno a 1 mm. Nel corso della mattinata la nuvolosità sarà più compatta, mentre dal pomeriggio sono attese schiarite anche ampie grazie all’ingresso di aria più secca. Le temperature si manterranno miti, con una massima di circa 24°C e una minima di 16°C, valori in linea con il periodo primaverile. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino proverranno da Est, mentre nel pomeriggio ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo.

La situazione meteorologica in Lombardia vede un miglioramento progressivo dopo una mattinata ancora instabile. Sulle pianure occidentali e nelle aree pedemontane si registrano iniziali condizioni nuvolose con deboli precipitazioni, seguite però da ampie schiarite nel pomeriggio. Sulle pianure orientali il tempo si presenta più variabile, con maggiori aperture nelle ore centrali della giornata. Sui rilievi prealpini e alpini persistono nubi compatte al mattino con piogge deboli, ma anche qui si assiste a un rapido miglioramento entro sera. Nel complesso, la regione si avvia verso condizioni più stabili e asciutte entro la fine della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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