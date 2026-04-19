Calcio

SARONNO – Ultime battute in questo mese di aprile per la regular season di molti campionati locali. In serie D spicca Milan-Varesina, in Eccellenza il derby Saronno-Caronnese, nelle categorie minori l’Aurora in Promozione chiede il pass al Ceriano per ipotecare il salto di categoria. Incontro alle 15.30, se non diversamente indicato.

In serie D, 15’ di ritorno, Milan-Varesina (alle 15, a Solbiate Arno) con arbitro Daniele Dell’Oro di Sondrio, assistenti Grigore Gherela di Portogruaro e Valerio Fatati di Latina.

In Eccellenza, 16’ giornata di ritorno, si giocano Ardor Lazzate-Sestese con arbitro Veronica Adenti di Pavia (Lorenzo Ferri di Milano e Mathias Marotto di Bergamo), Fbc Saronno-Caronnese con arbitro Simone Giacomo Meazza di Abbiategrasso (Vincenzo Sivverini di Monza e Marco Silvestri di Pavia).

In Promozione, 14’ di ritorno, nel girone B Rovellasca 1910-Olympic Morbegno con arbitro Daniel Pitanza di Saronno (Dario Manfrè di Cinisello Balsamo e Roberta Santoro di Seregno); nel girone C Ceriano Laghetto-Aurora con arbitro Mattia Alushi di Lodi (Suadi Cila di Chiari e Cesare Padovano di Pavia), Luino-Universal Solaro con arbitro Davide Vecchi di Seregno (Mattia Carlucci di Legnano e Aloisa Anzà di Busto Arsizio) e Sc United-Ispra con arbitro Simone Cimino di Monza (Walter Ravizza di Busto Arsizio e Lorenzo Plumari di Busto Arsizio).

In Prima categoria, 14’ di ritorno, nel girone A Union Gorla-Tradate Abbiate con arbitro Alessandro Torretta di Legnano; nel girone B Biassono-Gerenzanese con arbitro Luca Colombo di Legnano.

In Seconda categoria, 14’ di ritorno, nel girone R Amor sportiva-Polisportiva Orpas con arbitro Giorgio Albano di Legnano, e il derby Pro Juventute Uboldo-Frazione calcistica Dal Pozzo con arbitro Riccardo Maria Caprotti di Busto Arsizio; nel girone S Cgds Misinto-Vedano con arbitro Izore Ologhola di Monza e Leo team-Cogliatese con arbitro Egidio Arpano di Monza.

In Terza categoria, 14’ di ritorno, Airoldi Origgio-Villapizzone con arbitro Lorenzo Menapace di Legnano.

19042026