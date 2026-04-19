SARONNO – Una targa per ricordare suor Annunciata e un’aiuola realizzata nel parco come segno concreto di memoria e affetto: è l’iniziativa promossa dall’associazione Il Gabbiano, in programma domenica 19 aprile dopo la messa delle 10,30.

L’appuntamento è al Parco Il Gabbiano, in via Fratelli Cervi, dove si terranno l’inaugurazione e la benedizione della targa dedicata alla religiosa, figura molto amata dalla comunità. Il momento seguirà la funzione religiosa celebrata con la parrocchia di San Giuseppe.

A lavorare alla realizzazione dello spazio sono stati i volontari, impegnati nella creazione dell’aiuola pensata come luogo simbolico e duraturo. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento all’interno del parco, legato alla memoria di suor Annunciata e ai valori condivisi dall’associazione.

L’iniziativa è aperta a tutti.

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