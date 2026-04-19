Città

SARONNO – Stop a traffico e parcheggi in via Genova per lavori: strada chiusa per oltre tre mesi, con accesso limitato ai residenti e ai mezzi di emergenza.

Le modifiche alla viabilità scattano da mercoledì 22 aprile e resteranno in vigore fino a venerdì 7 agosto. L’intervento riguarda il tratto tra i civici 12 e 22, dove viene istituita un’area di cantiere.

Nel dettaglio, lungo tutto il lato dei numeri dispari, dove si trovano i parcheggi, entra in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Nello stesso tratto è previsto anche il divieto di transito sia a monte sia a valle del cantiere.

Fanno eccezione i residenti e i mezzi di soccorso, che potranno circolare grazie all’istituzione del doppio senso di marcia. Per raggiungere via Genova dall’intersezione con corso Italia, dovranno però seguire un percorso obbligato passando da via Garibaldi e via Taverna in direzione corso Italia.

Cambia anche la viabilità per chi transita in via Caduti della Liberazione: all’incrocio con via Genova sarà obbligatorio proseguire diritto, senza possibilità di svolta, salvo per residenti, mezzi di soccorso e mezzi di cantiere.

Le modifiche sono legate all’allestimento del cantiere e resteranno attive per tutta la durata dei lavori.

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