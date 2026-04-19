Comasco

SARONNO – TURATE – “Il giornalista Roberto Poletti ha messo il dito nella piaga della crisi della medicina territoriale che, negli ultimi anni, registra la criticità della carenza dei medici di base. Nella risposta dell’Asst, l’attenzione viene spostata sulla procedura di scelta e revoca dei medici, ma il problema che si prospetta per i cittadini è un altro”

Inizia così la nota di Leonardo Calzeroni consigliere comunale dei Democratici per Turate che rilancia il tema caldissimo per molti cittadini del medico di famiglia e in particolare della loro carenza.

“Il caso di Turate è esemplificativo: entro un anno, infatti, con ogni probabilità gran parte – se non tutti – dei medici di base che operano in paese andranno a godersi la meritata pensione, ma non è dato sapere quanti di questi saranno sostituiti. Lo scenario che si prospetta, quindi, appare di elevata criticità: un paese intero dovrà cercarsi un nuovo medico e, qualora, non vengano assegnati nuovi medici con ambulatorio in paese, i cittadini dovranno migrare in uno dei Comuni del cosiddetto “Ambito territoriale dei medici di base”, ampliato nel dicembre 2024.

Un anno fa dissi che quella dell’ambito territoriale allargato non era una soluzione al problema della carenza dei medici, ma solo un modo per rinviare il problema. Peraltro, lasciando credere ingannevolmente ai cittadini che avrebbero potuto scegliere il proprio medico, mentre, in realtà, i cittadini possono solo affidarsi ai medici che hanno la disponibilità di posti.

A parte il disagio di non avere più il medico curante in paese, il problema più importante è lo snaturamento del modello di medicina territoriale sinora conosciuto, basato sulla figura-cardine del medico di famiglia, che conosceva il paziente e la sua storia clinica.

Un cambiamento che graverà soprattutto sui pazienti più fragili, quali gli anziani e i disabili, peraltro già “dimenticati” dalla sanità pubblica, che non effettua visite specialistiche e prestazioni diagnostiche a domicilio.

È veramente amaro dover constatare che, dopo la drammatica esperienza dell’emergenza Covid, che ha ben messo in luce l’importanza ma anche la fragilità della medicina territoriale, i Governi che si sono susseguiti non hanno potenziato la medicina territoriale e nemmeno adottato misure idonee ad evitare la carenza dei medici di base”

L’analisa va più nel profondo: “Di fronte a tutto questo quale può essere il ruolo dei Comuni? Pur non essendo la sanità una competenza amministrativa diretta dei Comuni, la pandemia ha fatto riscoprire agli enti locali il ruolo centrale dei sindaci, quali autorità sanitarie di prossimità, nella tutela della salute pubblica e nella governance dei sistemi sanitari e sociali. Lo prevede l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali in raccordo con l’art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Ad esempio, tra le iniziative che i Comuni dovrebbero intraprendere per incentivare i medici di base ad operare in paese è la messa a disposizione di spazi per promuovere forme associative di gestione di ambulatori stabili e servizi di segreteria condivisi. Una collaborazione in questo senso è stata recentemente auspicata anche dal nuovo direttore del distretto di Lomazzo, Carla Bossino. Sono molte le esperienze di questo tipo, come la “Casa dei medici” appena inaugurata ad Origgio. Non se ne parla abbastanza, ma il problema della carenza dei medici di medicina generale sarà una “bomba ad orologeria” che riguarderà i cittadini turatesi molto direttamente e rappresenterà una priorità per chi verrà chiamato ad amministrare”.

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