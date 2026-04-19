Softball

CARONNO PERTUSELLA – Nel quarto turno del campionato di Serie A1 di softball, disputato sabato, riflettori puntati sulle formazioni del territorio, con risultati importanti per Rheavendors Caronno, Quick Mill Bollate e Lacomes New Bollate, mentre l’Mkf Saronno ha chiuso con un pareggio la doppia sfida contro Rovigo.

A fare la voce grossa è stata ancora la Rheavendors Caronno, che ha centrato il terzo sweep consecutivo superando in casa l’Ares Safety Macerata con i punteggi di 6-4 e 7-0. Gara uno è stata combattuta e ricca di ribaltamenti: Caronno avanti 3-0 con il fuoricampo di Brugnoli, poi sorpassata fino al 3-4 prima di rimettere la testa avanti tra quinto e sesto inning, decisivo l’homer di Sheldon. Molto più netta gara due, dominata dalla pedana con Guevara, capace di concedere una sola valida, e chiusa al sesto inning sul 7-0, con Sheldon e Brugnoli ancora protagoniste in attacco.

Continua senza intoppi anche il percorso della Quick Mill Bollate, che resta in vetta a punteggio pieno dopo il doppio successo sulle Thunders Castellana (7-1 e 4-3). In gara uno decisivo un big inning da sei punti, mentre gara due si è rivelata più complicata: sotto 1-3, le bollatesi hanno ribaltato tutto al sesto inning grazie al doppio da due punti di Zayas e al punto decisivo firmato Simpson.

Doppietta anche per la Lacomes New Bollate, che ha espugnato il campo di Collecchio con un netto 6-0 e 7-0. Prestazione corale per le lombarde, solide in pedana e produttive in attacco, con 16 valide complessive nelle due partite. Da segnalare anche il fuoricampo di Biffi, protagonista sia come battitrice sia come lanciatrice.

Per l’Mkf Saronno, invece, è arrivata una divisione della posta contro Rovigo (sconfitta 3-2 e vittoria 1-0). In gara uno le saronnesi erano passate avanti con la volata di sacrificio di Bartoli e il singolo di Peterson, prima di subire la rimonta veneta nel finale. Pronta la reazione in gara due, decisa dalla grande prova in pedana di Avery, autrice di 9 strike out con una sola valida concessa, e dalla volata di sacrificio di De Luca che ha portato a casa il punto decisivo.

Altro incontro della giornata: Mia Office Blue Girls Pianoro-Italposa Forlì 0-11 (al quinto inning) e 1-0 (all’ottavo inning).

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (8 vittorie, 0 sconfitte), Rheavendors Caronno e Italposa Forlì 750 (6 vinte, 2 perse), Mia office Pianoro 625, Lacomes New Bollate 500, Itas mutua Rovigo, Mkf Saronno 375, Bertazzoni Collecchio e Macerata 250, Thunders Castellana 125.

(foto Nicolò Falghera/Bsc Rovigo: una fase di Itas Mutua Rovigo-Mkf Saronno)

19042026