Volley

SARONNO – Giornata dai risultati alterni, sabato, per le squadre del territorio nel 23′ turno del campionato di Serie B, con le sconfitte di Pallavolo Saronno e Rossella Caronno, il successo della Res volley Mozzate e la battuta d’arresto per Miretti Limbiate.

Passo falso per la Pallavolo Saronno, superata in casa dai Diavoli rosa con il punteggio di 1-3. Una gara che ha visto gli ospiti imporsi con maggiore continuità, lasciando ai saronnesi solo un set.

Sconfitta anche per la Rossella Caronno, battuta tra le mura amiche da Parella Torino per 1-3. Dopo il buon avvio, la formazione locale ha subito il ritorno degli avversari, più efficaci nella gestione dei momenti decisivi del match.

Sorride invece la Res volley Mozzate, che conquista una vittoria importante superando Novi per 3-1, risultato che permette alla squadra di restare in piena corsa nelle zone alte della classifica.

Non riesce a muovere la classifica la Miretti Limbiate, sconfitta 3-0 sul campo della Npsg, al termine di una gara in cui i padroni di casa hanno mantenuto il controllo per tutti i set.

Da segnalare anche il netto successo della Yaka Malnate, che si impone 3-0 sul campo di Mondovì, confermandosi al vertice della classifica.

Risultati

23′ giornata: Sant’Anna-Albisola (domenica), Pallavolo Saronno-Diavoli rosa 1-3, Mondovì-Yaka Malnate 0-3, Garlasco-Ciriè 0-3, Rossella Caronno-Parella Torino 1-3, Res volley Mozzate-Novi 3-1, Npsg-Miretti Limbiate 3-0.

Classifica

Yaka Malnate 51 punti, Ciriè 49, Rossella Ets Caronno 47, Res volley Mozzate 46, Novi 45, Garlasco 41, Albisola 38, Pallavolo Saronno 33, Diavoli rosa 32, Sant’Anna 31, Parella Torino 26, Npsg 20, Mondovì 12, Miretti team Limbiate 9.

(foto Res volley)

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