Volley

CARONNO PERTUSELLA – Serata complicata per la Rossella Caronno, che sabato sera al palazzetto ha ceduto 1-3 contro Parella in una sfida che ha visto gli ospiti imporsi con maggiore continuità e precisione. Dopo un avvio positivo, con il primo set conquistato 25-21, la formazione di casa non è riuscita a mantenere lo stesso livello nei parziali successivi. Parella, sceso in campo con grande determinazione, ha preso progressivamente il controllo del match, dimostrandosi più ordinato in difesa e più efficace nelle fasi offensive.

Il secondo set è andato agli ospiti per 20-25, seguito da un terzo parziale chiuso sul 17-25. Molto combattuto il quarto set, deciso ai vantaggi: Caronno ha provato a restare in partita fino all’ultimo, ma Parella ha avuto la meglio 30-32, chiudendo così l’incontro.

Per la Rossella Caronno una prestazione al di sotto delle aspettative, come confermato anche dall’andamento del match. La sconfitta complica la corsa ai playoff, ma resta la volontà di ripartire subito, analizzando quanto non ha funzionato e tornando al lavoro. Non è mancato il sostegno del pubblico, che ha accompagnato la squadra fino all’ultimo punto.

Rossella Caronno-Parella 1-3 (25-21, 20-25, 17-25, 30-32)

Risultati

23′ giornata: Sant’Anna-Albisola domenica, Pallavolo Saronno-Diavoli rosa 1-3, Mondovì-Yaka Malnate 0-3, Garlasco-Ciriè 0-3, Rossella Caronno-Parella Torino 1-3, Res volley Mozzate-Novi 3-1, Npsg-Miretti Limbiate 3-0.

Classifica

Yaka Malnate 51 punti, Ciriè 49, Rossella Ets Caronno 47, Res volley Mozzate 46, Novi 45, Garlasco 41, Albisola 38, Pallavolo Saronno 33, Diavoli rosa 32, Sant’Anna 31, Parella Torino 26, Npsg 20, Mondovì 12, Miretti team Limbiate 9.

(foto archivio: Rossella Caronno in azione di gioco)

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