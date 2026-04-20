Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Pareggio ricco di emozioni per la Caronnese Women (serie C), che domenica ha impattato 2-2 contro la Torres al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. In una giornata dal clima quasi estivo, le due squadre hanno dato vita a un match vivace fin dalle prime battute. La Caronnese parte meglio, costruendo diverse occasioni con Abati e Manea, ma senza riuscire a concretizzare. Con il passare dei minuti cresce la Torres, che trova il vantaggio al 19’ con Cossu, brava a sfruttare un cross dalla destra.

Le ospiti continuano a spingere e sfiorano più volte il raddoppio, ma la Caronnese riesce a restare in partita anche grazie ad alcuni interventi decisivi in difesa e tra i pali. Nel finale di primo tempo le padrone di casa provano a reagire, senza però trovare il gol del pareggio.

Nella ripresa la Caronnese alza il ritmo e costruisce diverse occasioni importanti, senza però riuscire a concretizzare fino al 66’, quando Badiali firma l’1-1 sugli sviluppi di una punizione. La Torres non si scompone e torna avanti al 73’ ancora con Cossu, che sfrutta un’azione in profondità e batte il portiere per l’1-2. Quando la partita sembra ormai indirizzata, la Caronnese trova le energie per l’ultimo assalto. Dopo alcune occasioni e un intervento decisivo del portiere ospite nel recupero, al 94’ arriva il meritato pareggio: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Marini trova lo spazio giusto e realizza il definitivo 2-2.

Un punto importante per la Caronnese Women, ottenuto con carattere contro una squadra organizzata, al termine di una partita combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.

(foto archivio)

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