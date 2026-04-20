Saronnese

CISLAGO – Il Comune fa il punto della situazione con un aggiornamento sull’attivazione delle sezioni statali della scuola dell’infanzia, obiettivo ritenuto prioritario per garantire continuità educativa alla comunità.

L’Amministrazione comunale spiega: “Negli ultimi mesi, l’impegno dell’Amministrazione è proseguito in modo costante e determinato, con l’obiettivo prioritario di garantire la continuità di un servizio educativo essenziale per la comunità”.

Il progetto riguarda la struttura di Massina: “Tale impegno si è tradotto in una serie di iniziative istituzionali e amministrative, finalizzate all’attivazione di sezioni statali di Scuola dell’Infanzia, all’edificio comunale “Primi Passi”, situato nella frazione Massina”.

La richiesta ha un percorso già avviato: “A seguito della prima richiesta formale di statalizzazione, presentata nel giugno 2024 e conclusasi con esito negativo, nel novembre 2025 è stata inoltrata una nuova istanza di rivalutazione all’Ufficio Scolastico Provinciale”.

Nei mesi successivi sono stati fatti nuovi passaggi: “Successivamente, nel gennaio 2026, è stata trasmessa una nota al Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguita da un sollecito formale inviato all’inizio del mese di aprile”.

Arriva anche il sostegno della scuola: “Nel frattempo, a sostegno della richiesta dell’Amministrazione, il Consiglio d’Istituto dell’I.C.S. “Aldo Moro” si è espresso favorevolmente e all’unanimità, confermando la piena disponibilità ad accogliere le sezioni statali all’interno dell’Istituto Comprensivo”.

Al momento manca ancora una risposta ufficiale: “Nonostante le numerose iniziative intraprese e in assenza di riscontri, l’Amministrazione ha nuovamente avviato interlocuzioni con le istituzioni competenti a livello provinciale, regionale e statale”.

Si guarda ai prossimi mesi: “A seguito di tali contatti, sono stati definiti, con il Dirigente Scolastico Provinciale, alcuni passaggi operativi che si auspica possano condurre, entro novembre 2026, a una risposta positiva e concreta”.

L’obiettivo per il territorio è definito: “L’Amministrazione ritiene che l’attivazione di una scuola dell’infanzia statale rappresenterebbe un risultato di grande rilievo per la comunità, da sempre priva di tale offerta”.

I benefici attesi vengono chiariti: “Questa soluzione garantirebbe continuità educativa, stabilità organizzativa, equità nell’accesso al servizio e risposte strutturate e durature ai bisogni del territorio”.

Infine, la linea resta confermata: “In questo senso, l’impegno proseguirà con determinazione, rinnovando l’appello alle autorità competenti”.

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