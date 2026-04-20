Cislago, lite sotto i portici: spunta un coltello. Uomo ferito alla mano
20 Aprile 2026
CISLAGO – Lite sotto i portici, spunta un coltello: è di un ferito non grave alla mano il bilancio di quanto avvenuto venerdì 17 aprile in centro.
Secondo le prime informazioni durante uno scontro tra due giovani uno dei coinvolti è stato colpito alla mano con un’arma da taglio. Le cause dell’episodio non sono al momento chiarite e restano al vaglio delle forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto, e un’ambulanza per prestare le prime cure al ferito.
L’episodio ha suscitato attenzione tra i residenti anche per la presenza di una scia di sangue rimasta sotto i portici, con tracce fino al monumento e alcune macchie anche davanti al Comune. Nelle ore successive si sono moltiplicati i commenti sui social.
Al momento si tratta di informazioni preliminari: sarà la ricostruzione dei carabinieri a definire con precisione dinamica, responsabilità ed eventuali sviluppi.
(foto archivio)
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