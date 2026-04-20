Cogliate

COGLIATE – Come mantenere la mente allenata, restare attivi e difendersi dalle truffe? E ancora: qual è l’alimentazione corretta e quali servizi sono disponibili per la terza età? A queste domande risponde il progetto “Attivati”, promosso da Ats Brianza in collaborazione con cooperative del territorio e accolto dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa prenderà il via dal 22 aprile al Centro Anziani, con un calendario di attività dedicate al benessere e all’autonomia delle persone anziane.

L’obiettivo è accompagnare cittadini e cittadine in una fase della vita che può e deve essere vissuta con serenità e consapevolezza. Dopo anni scanditi da impegni lavorativi e familiari, la terza età rappresenta un tempo da valorizzare, adottando stili di vita corretti e prevenendo isolamento e decadimento fisico e cognitivo.

Il Comune di Cogliate, attraverso i Servizi sociali e con il supporto dell’associazione Centro Anziani, ha scelto di aderire al piano proposto da Ats Brianza, realizzato tramite la cooperativa Sociosfera. Alcune delle iniziative saranno offerte gratuitamente alla cittadinanza.

Tra le proposte principali rientrano i laboratori “Allena Mente”, condotti da uno psicologo esperto dell’invecchiamento. Gli incontri si svolgeranno ogni mercoledì dal 22 aprile al 17 giugno, dalle 14.30 alle 16.30, al Centro Anziani. Il percorso, a numero limitato di partecipanti, prevede esercizi di memoria, logica e stimolazione linguistica, con l’obiettivo di contrastare il decadimento cognitivo. È richiesta la prenotazione presso il Comune o direttamente al Centro Anziani.

A partire da maggio e fino a ottobre, saranno inoltre organizzati incontri aperti a tutti su temi di particolare rilevanza: la prevenzione delle truffe, la conoscenza dei servizi territoriali legati alla Casa di comunità e l’utilizzo delle tecnologie nella terza età. Occasioni utili per acquisire strumenti pratici e aumentare la consapevolezza nella gestione della propria salute e della vita quotidiana.

Un aiuto per capire come mantenersi attivi e vitali. I laboratori e gli incontri si svolgeranno al Centro Anziani, che per l’occasione aprirà le porte non

solo ai soci, ma a tutte le persone interessate. Le date e le modalità di iscrizione verranno pubblicate sia sul sito del Comune che tramite volantini che verranno distribuiti sul territorio.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi sociali del Comune di Cogliate ai numeri 0296666625, 0296666620.

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