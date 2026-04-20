Eventi

SARONNO – Come mantenere un dialogo efficace con i figli quando gli schermi sembrano alzare barriere invisibili? È questa la domanda centrale del secondo appuntamento del ciclo “Genitori di vite digitali“, in programma questa sera, lunedì 20 aprile, alle 20.45 nella sede della Fondazione Daimon (scuole Padre Monti in via Legnani 4).

Dopo l’esordio della scorsa settimana dedicato all’analisi dei meccanismi psicologici che rendono i dispositivi digitali così pervasivi, il focus di stasera si sposta sulla dimensione pratica e affettiva. L’incontro, dal titolo “Educare e comunicare nella famiglia digitale“, sarà guidato dalla dottoressa Mariagrazia Banfi, psicoterapeuta, e dal professore Fabrizio Reina.

L’iniziativa, promossa con forza dalla Fondazione Daimon, nasce dalla consapevolezza delle fatiche quotidiane dei genitori: dalla gestione del tempo passato sui social alla protezione dei rischi della rete. La serata di oggi è stata pensata come un laboratorio di confronto aperto: non una lezione teorica, ma un’occasione per condividere esperienze concrete e individuare strategie immediate per migliorare il clima comunicativo tra le mura domestiche.

Gli organizzatori tengono a sottolineare che l’incontro è pienamente fruibile anche da chi non ha partecipato alla prima serata. L’obiettivo è fornire strumenti reali per non subire la tecnologia, ma governarla con consapevolezza.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09