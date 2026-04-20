Cogliate

COGLIATE – È stata raggiunta al ministero del Lavoro l’intesa sulla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività nelle società Giochi Preziosi Store e Startrade del gruppo Giochi Preziosi.

La nota di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs parla di un passaggio necessario per garantire tutele e reddito ai lavoratori coinvolti, ma avverte che la crisi del gruppo resta aperta. L’accordo assicura la copertura retributiva fino al 31 dicembre 2026 per 135 dipendenti, nel quadro del piano di chiusura della rete di negozi delle due società.

La Cigs riguarda 88 lavoratori di Giochi Preziosi Store e 47 di Startrade, distribuiti tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, oltre ai siti di sede. Le sospensioni potranno essere a zero ore o con riduzione dell’orario, in base alle operazioni di chiusura delle attività commerciali.

La vertenza è arrivata anche al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato avviato un approfondimento sulla situazione complessiva del gruppo e sulle linee del piano industriale, atteso entro l’8 giugno. Il progetto punta sul rafforzamento del comparto wholesale, sulla razionalizzazione della rete retail e sulla ricerca di nuovi investitori.

“Alla luce del confronto avviato anche presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle linee del piano industriale che prevedono un significativo ridimensionamento del comparto retail, è indispensabile proseguire il confronto con l’azienda e con le istituzioni”, dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

La vicenda tocca da vicino anche Cogliate, dove ha sede il gruppo Giochi Preziosi, e conferma la fase delicata che sta attraversando l’azienda sul fronte occupazionale.

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