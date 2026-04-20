SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 19 aprile, in primo piano episodi di cronaca con momenti di tensione notturna, ma anche eventi giovanili e iniziative culturali. Non sono mancati aggiornamenti sul meteo e momenti di comunità tra tradizioni, solidarietà e memoria condivisa.

Notte agitata in via Volta, dove si sono registrati momenti di tensione con l’uso di bastoni e spray al peperoncino: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma e avviare gli accertamenti.

Un centinaio di giovani ha partecipato a un concerto notturno non autorizzato nel parco Lura, trasformando l’area verde in uno spazio di ritrovo musicale fino a tarda notte.

Una grandinata improvvisa ha interessato diverse zone tra Brianza e Altomilanese, sfiorando il saronnese e lasciando segni soprattutto nei territori limitrofi.

Momento di emozione per l’inaugurazione della targa e dell’aiuola dedicata a suor Annunciata, un gesto simbolico per ricordarne l’impegno e il valore umano nella comunità.

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