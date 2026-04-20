Città

SARONNO – La comunità saronnese si è ritrovata unita in un momento di profonda commozione al parco Il Gabbiano di via Fratelli Cervi per rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia locale. Nella mattinata di domenica 19 aprile, subito dopo la celebrazione della messa delle 10.30 della parrocchia di San Giuseppe, l’associazione Il Gabbiano Odv ha ufficialmente inaugurato e benedetto una targa commemorativa dedicata alla memoria dell’amata Suor Annunciata.

L’iniziativa è nata dal desiderio collettivo di riservare un posto d’onore alla religiosa all’interno di un luogo simbolo della solidarietà cittadina, trasformando il parco in uno spazio di memoria viva. La cerimonia ha visto una partecipazione numerosa e sentita, a testimonianza del legame indissolubile tra la cittadinanza e una donna che ha speso la propria vita al servizio degli altri.

L’evento è stato caratterizzato da una forte carica emotiva, trasformandosi in un’occasione per riflettere sull’eredità spirituale lasciata da suor Annunciata. La sua opera è stata ricordata come un esempio luminoso di dedizione, capace di promuovere quotidianamente valori fondamentali come l’inclusione sociale, la fratellanza e il sostegno reciproco. Proprio questi pilastri, che hanno guidato l’esistenza della religiosa, continuano oggi a ispirare l’operato della comunità e dell’associazione stessa.

Al termine della celebrazione, i referenti de Il Gabbiano Odv hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i presenti che hanno voluto condividere questo istante di raccoglimento. La mattinata si è conclusa con la consapevolezza che, attraverso questo piccolo ma significativo segno tangibile, il messaggio di pace e vicinanza di Suor Annunciata continuerà a parlare alle generazioni future che frequenteranno il parco.

(foto dalla pagina Facebook de Il Gabbiano Odv)

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