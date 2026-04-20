Città

SARONNO – Sessantacinque stand tra oggetti d’epoca e curiosità: così domenica 19 aprile Piazza Mercato si è riempita di appassionati per il ritorno del mercatino dell’antiquariato e del vintage della terza domenica del mese, inaugurato dal nuovo direttivo della Pro Loco.

L’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori per tutta la giornata. Tra i punti più frequentati il banco della Pro Loco, dove erano esposti libri, cartoline e guide dedicate alla città. “Tantissime persone si sono fermate – spiegano gli organizzatori – attratte dai libri, dalle cartoline e dalle guide dedicate a Saronno esposte al banco della Pro Loco. L’interesse dimostrato, soprattutto dai nuovi iscritti, è un segnale forte: cresce la voglia di partecipare e contribuire attivamente alla vita della città”.

Non sono mancate anche le richieste per partecipare direttamente come espositori. Il mercatino è aperto a tutti: per iscriversi è possibile contattare la Pro Loco tramite WhatsApp al numero 391 3950237. La quota di partecipazione è di 20 euro, da versare all’arrivo. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento alla sede di via San Giuseppe 36 è disponibile anche l’indirizzo [email protected].

Il prossimo appuntamento è già fissato: domenica 10 maggio la Pro Loco sarà presente in piazza Libertà per incontrare i cittadini, fornire informazioni e raccogliere nuove adesioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09