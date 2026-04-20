Altre news

SARONNO – Lunedì 20 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile con schiarite più ampie nel corso del pomeriggio, seguite da un peggioramento in serata con nubi diffuse e deboli piogge.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con nuvolosità irregolare ma senza fenomeni rilevanti. Con il passare delle ore, il cielo tenderà ad aprirsi parzialmente, regalando momenti più soleggiati soprattutto nel pomeriggio. Tuttavia, questa fase sarà temporanea: dalla sera è atteso un aumento compatto della copertura nuvolosa associato a deboli precipitazioni, con accumuli intorno ai 2 mm. Le temperature resteranno miti, con una massima di 22°C e una minima di 12°C, valori in linea con il periodo. I venti saranno deboli al mattino, mentre nel pomeriggio si rinforzeranno moderatamente dai quadranti orientali, in particolare da Est-Sudest. È segnalata un’allerta meteo per pioggia, anche se i fenomeni previsti non risultano intensi ma piuttosto diffusi e persistenti nelle ore serali.

In Lombardia, la giornata risentirà di un generale calo della pressione, con l’ingresso di aria più umida che favorirà condizioni simili su gran parte della regione. Sulle pianure occidentali e le Prealpi si osserverà un’alternanza tra nubi e schiarite prima del peggioramento serale. Situazione analoga sulle pianure orientali, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Sulle zone alpine, in particolare le Orobie, le piogge potranno comparire già dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche il tempo resterà più stabile almeno fino a metà giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—