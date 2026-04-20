Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nella serata di ieri in via Varese alla periferia di Saronno dove si sono scontrati un’auto e una moto. L’allarme è scattato alle 21, mobilitando i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e i mezzi di soccorso inviati da Areu. Coinvolto un uomo di 24 anni, soccorso sul posto e successivamente trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como). Le sue condizioni sono state valutate durante l’intervento, al momento dell’arrivo al nosocomio lariano la situazione clinica è apparsa del tutto tranquillizzante.

Presenti sul luogo dell’incidente l’auto-infermieristica e l’ambulanza. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei militari dell’Arma.

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(foto archivio)

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