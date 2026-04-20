Città

SARONNO – Nuovo capitolo nella vicenda sollevata dal giornalista Roberto Poletti sul tema dei medici di famiglia: dopo la sua lettera aperta, la risposta di Ats e il successivo aggiornamento con il reperimento di un medico, nelle ultime ore arriva l’amara chiosa della vicenda da parte dell’ex consigliere comunale dei Verdi Roberto Strada.

La questione nasce dal racconto dello stesso Roberto Poletti, giornalista residente a Saronno, che nei giorni scorsi aveva denunciato pubblicamente la difficoltà nel trovare un medico di base, dichiarando di essersi ritrovato senza assistenza e senza alternative disponibili. Alla sua segnalazione aveva fatto seguito una risposta ufficiale di Asst Valle Olona, a cui era seguita una nuova replica dello stesso Poletti, che aveva poi comunicato di essere riuscito a individuare un medico.

Ora interviene Roberto Strada, ex consigliere comunale dei Verdi, che sui social ha condiviso lo screenshot del proprio fascicolo sanitario elettronico. Nell’immagine compare l’indicazione dell’assenza di medici disponibili a Saronno.

A corredo della pubblicazione, Strada affida il proprio commento a poche parole: “Se ti chiami Poletti, ottieni il medico di base, se non ti chiami Poletti e non hai la cassa di risonanza dei media… il medico di base te lo sogni”.

Un intervento che riaccende il dibattito su un tema emerso spesso quello dell’accesso ai servizi di medicina di base sul territorio. La vicenda ha generato numerose reazioni anche tra i lettori: su ilSaronno e su Facebook si sono moltiplicati i commenti di cittadini saronnesi che hanno raccontato esperienze simili, tra difficoltà nel trovare un medico di base e tempi di attesa prolungati. Non sono mancati anche interventi propositivi, con suggerimenti pratici condivisi dagli utenti su possibili soluzioni, tra indicazioni su medici disponibili nei comuni vicini e consigli su come orientarsi tra le procedure di scelta e cambio del medico.

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