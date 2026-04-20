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TRADATE – Si è concluso nei giorni scorsi il torneo di calcio tra le scuole superiori della città, con la collaborazione dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso, che ha coinvolto diversi istituti cittadini in una competizione all’insegna dello sport e della socialità. A conquistare il primo posto è stato l’istituto Geymonat, protagonista di un percorso vincente che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Seconda posizione per il Don Milani, mentre al terzo posto si è classificato il Cfp di Tradate.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di incontro tra studenti di diverse realtà scolastiche del territorio, favorendo momenti di aggregazione e confronto attraverso il calcio, con un buon riscontro in termini di partecipazione.

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(foto: la formazione del Geymonat)

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