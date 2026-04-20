Comasco

TURATE – Non sarà attivato alcun ufficio postale mobile durante il periodo di chiusura della sede cittadina per i lavori di ammodernamento. È quanto emerge dall’aggiornamento diffuso dal Comune in merito alla situazione dell’ufficio postale.

L’amministrazione comunale, come già comunicato a fine marzo, aveva chiesto a Poste Italiane di predisporre una soluzione temporanea per limitare i disagi ai cittadini durante l’intervento sui locali. La richiesta riguardava in particolare l’attivazione di un ufficio mobile. Con una comunicazione inviata all’inizio di aprile, Poste Italiane ha però fatto sapere che non è possibile accogliere la richiesta. L’azienda ha spiegato che questo tipo di servizio viene attivato esclusivamente in presenza di situazioni improvvise ed eccezionali, condizioni che non ricorrono nel caso di Turate.

Resta quindi confermata la chiusura temporanea dell’ufficio senza soluzioni alternative sul territorio. Sempre nella stessa comunicazione, Poste Italiane ha indicato anche i tempi previsti per la riapertura: l’ufficio postale tornerà operativo nella seconda metà del mese di giugno.

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