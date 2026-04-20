Tutto lo sport locale: Fbc Saronno vince il derby, Aurora vicina al salto, Gerenzanese ai playout
20 Aprile 2026
SARONNO – Nel calcio, si avvicina il tempo dei verdetti coi vari campionato che si avviano alla conclusione della regular season. Ieri in serie D la Varesina – che lotta per la salvezza – ha espugnato il campo del Milan, mentre in Eccellenza in uno stadio pieno il Fbc Saronno ha rimontato la Caronnese a tempo scaduto ottenendo 3 punti pesanti in ottica playoff.
Nelle categoria minori, pesante sconfitta per la Gerenzanese ormai condannata ai playout, mentre il Dal Pozzo deve attendere il prossimo turno per assicurarsi matematicamente l’accesso ai playoff.
Serie D
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Eccellenza
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Promozione
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Prima e Seconda categoria
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Fermo il basket, nel volley maschile serie B sconfitte per Pallavolo Saronno e Rossella Caronno.
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Volley Serie B: Rossella Caronno ko in casa, Parella passa 3-1
Nel softball serie A1 Rheavendors Caronno ancora vincente, ora è seconda in classifica; mentre l’Mkf Saronno ha solo pareggiato a Rovigo.
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(foto: i marcatori del Fbc Saronno, da sinistra Alletto, Vassallo e Ruschena)
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