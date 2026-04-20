Groane

SOLARO – il comune di Solaro rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità e la socialità urbana attraverso l’apertura ufficiale del bando per la gestione degli orti comunali. Questa iniziativa, che coprirà il prossimo quinquennio fino al 2031, mette a disposizione della cittadinanza un totale di cinquantacinque lotti situati in via Leonardo Da Vinci. Gli appezzamenti presentano dimensioni variabili che oscillano tra i 118 e i 214 metri quadrati, ognuno dei quali è già dotato di una piccola struttura coperta destinata al deposito degli attrezzi agricoli.

La partecipazione è regolamentata da criteri precisi contenuti nel regolamento consultabile sul portale istituzionale dell’ente. La formazione della graduatoria terrà conto di diversi parametri, tra i quali spiccano l’anzianità dei richiedenti, la composizione del nucleo familiare e la zona di residenza. Un occhio di riguardo è rivolto a chi ha già gestito questi spazi in precedenza, per i quali è previsto un diritto di prelazione, mentre in caso di assoluta parità di punteggio tra due candidati verrà premiato l’ordine cronologico di ricezione dell’istanza.

I residenti interessati a ottenere uno di questi spazi verdi hanno tempo fino alla mattinata del 7 maggio 2026 per formalizzare la propria candidatura. La procedura prevede la consegna della documentazione, necessariamente accompagnata da un documento di identità valido, attraverso tre diverse modalità: la presentazione fisica agli sportelli dell’ufficio Urp negli orari di servizio, l’invio tramite posta elettronica ordinaria oppure attraverso l’indirizzo pec certificato del comune. Si tratta di un’opportunità significativa per chi desidera dedicarsi alla coltivazione della terra in un contesto ordinato e supportato dall’amministrazione locale

(foto d’archivio)

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