Città

SARONNO – Agricoltura sostenibile, inclusione e prodotti locali: sono questi gli elementi al centro della presentazione de “Il Campo di Oz”, in programma martedì 21 aprile alle 21 alla Cooperativa Popolare Saronnese di via P. Micca 17.

L’iniziativa nasce in Cascina Colombara e punta a unire la produzione agricola naturale con percorsi di inserimento lavorativo per persone in condizioni di fragilità. Obiettivo è anche offrire al territorio prodotti freschi e genuini, direttamente dal campo alla tavola.

La serata sarà un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza, con gli interventi di operatori e promotori del progetto. Ad aprire e moderare sarà Alberto Cominelli della bottega Il Sandalo. Seguiranno Gianluca Bozzia della cooperativa sociale Ozanam, con un focus sull’agricoltura sociale in Cascina Colombara, Stefano Frigoli di CaTi Bio, che porterà un esempio concreto di sostenibilità, e Valerio Maiocchi de Il Campo di Oz, che illustrerà pratiche agronomiche e scelte colturali.

Al termine dell’incontro è prevista una degustazione con prodotti della bottega Il Sandalo.

Il progetto “Il Campo di Oz” si inserisce nel percorso Asse – Agricoltura Sociale per una Saronno Ecologica. L’iniziativa è realizzata dalla cooperativa sociale Ozanam come capofila, insieme alla bottega Il Sandalo e all’associazione Il Granello, con il sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Ruralis 2024

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09