Città

VAIANO CREMASCO – SARONNO La figura di Agostino Vanelli, medico condotto e primo sindaco della Saronno liberata, al centro di una serata pubblica alla vigilia del 25 aprile. L’incontro si tiene venerdì 24 aprile alle 21 alla Sala Pace in piazza Gloriosi Caduti.

L’iniziativa è promossa da Anpi Vaiano Cremasco “Gaetano Inzoli” con il patrocinio del Comune di Vaiano Cremasco. A guidare l’approfondimento è Giuseppe Nigro, presidente della Società storica saronnese e autore del volume dedicato a Vanelli. Presenti all’incontro saranno anche le due nipoti di Vanelli, figlie del fratello minore Enzo Vanelli.

Al centro dell’appuntamento la storia personale e civile di Agostino Vanelli: nato a Vaiano Cremasco, medico e partigiano, fu il primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione dal nazifascismo. Un percorso che unisce il territorio cremasco e il Saronnese, ricostruito attraverso documenti e testimonianze.

L’incontro si inserisce nelle iniziative legate al 25 aprile e propone una lettura concreta e accessibile della memoria storica. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è offrire un momento di riflessione “privo di retorica”, per comprendere il contesto della Resistenza e i valori che hanno portato alla nascita delle istituzioni democratiche.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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