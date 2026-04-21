Calcio

COLOGNO MONZESE – Non solo Eccellenza con la maglia dell’Fbc Saronno: Carlo Alletto e Andrea Benedetti sono tra i protagonisti anche della Kings League, il torneo di calcio a 7 che si disputa alla Fonzies Arena di Cologno Monzese.

Nella giornata 9 dello split, giocata ieri, risultati opposti per le squadre dei due giocatori biancocelesti. Gli Alpak di Benedetti si sono imposti 7-4 contro Zeta Como, mentre le Zebras di Alletto sono state sconfitte 8-1 dai Bigbro.

La classifica, dopo nove giornate, vede gli Alpak al comando con 7 vittorie e 2 sconfitte e una differenza reti di +21. Situazione più complicata per le Zebras, attualmente none con 3 vittorie e 6 sconfitte e una differenza reti di -24.

La Kings League è un torneo dal format innovativo che unisce sport e intrattenimento, con partite veloci e regole particolari pensate anche per il pubblico social. Un evento che, tra arena e streaming, sta attirando un pubblico sempre più giovane e appassionato.

(foto: Carlo Alletto e le Zebras in azione)

21042026