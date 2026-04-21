Comasina

CESANO MADERNO – Si è svolto ieri mattina l’open day della Casa di comunità di via San Carlo 2, che si presenta ora ai cittadini con spazi rinnovati, ampliati e nuovi servizi sanitari e sociosanitari. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali e comunali, oltre ai vertici dell’Asst Monza e Brianza, ai Servizi sociali cittadini e agli operatori della struttura. Tra gli interventi, quello del sindaco Gianpiero Bocca, affiancato dal direttore sociosanitario dell’Asst Brianza Antonino Zagari e dalla direttrice della struttura complessa “Distretto di Desio” Francesca Ceccon. Hanno preso la parola anche il presidente del consiglio regionale Federico Romani e il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

Nel pubblico erano presenti, tra gli altri, il presidente del consiglio comunale Vincenzo Bacino, il vicesindaco Francesco Romeo, la consigliera provinciale Marina Romanò, consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni del territorio. La struttura, coordinata da Sara Tonetto, è stata interessata da interventi di ristrutturazione finanziati con fondi del Pnrr, che hanno riguardato sia gli spazi sia l’attivazione di nuovi servizi, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace ai bisogni della comunità.

L’open day ha rappresentato un momento significativo per presentare alla città il presidio rinnovato, frutto della collaborazione tra istituzioni. L’obiettivo ora è valorizzare e far conoscere i servizi disponibili, anche attraverso iniziative già in fase di programmazione. Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento all’assessora alle politiche sociali e alla salute Cinzia Battaglia e alla Croce Bianca Milano, sezione di Cesano Maderno, per il supporto garantito negli anni, oltre che a tutti gli operatori e le operatrici impegnati nella struttura.

(foto di gruppo al open day)

21042026