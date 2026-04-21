Cesate: in auto con un tirapugni, denunciato un 23enne
21 Aprile 2026
CESATE – Era fermo in auto nei pressi di un luogo di aggregazione giovanile quando è stato notato dai carabinieri, che hanno deciso di procedere con un controllo. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo lungo 10,5 centimetri.
Per questo un giovane italiano di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cesate, al termine degli accertamenti effettuati nella notte tra il 9 e il 10 aprile nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Le verifiche sono state estese sia alla persona sia al veicolo su cui si trovava il ragazzo. L’oggetto è stato sequestrato e il 23enne deferito all’autorità giudiziaria.
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