Cronaca

CESATE – Era fermo in auto nei pressi di un luogo di aggregazione giovanile quando è stato notato dai carabinieri, che hanno deciso di procedere con un controllo. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo lungo 10,5 centimetri.

Per questo un giovane italiano di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cesate, al termine degli accertamenti effettuati nella notte tra il 9 e il 10 aprile nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Le verifiche sono state estese sia alla persona sia al veicolo su cui si trovava il ragazzo. L’oggetto è stato sequestrato e il 23enne deferito all’autorità giudiziaria.

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(foto archivio)

21042026