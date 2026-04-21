SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 20 aprile, l’attenzione si concentra sul maltempo che ha sfiorato il territorio, sulla crescente preoccupazione per la mancanza di medici di famiglia e su episodi di cronaca. Spazio anche a iniziative locali e aggiornamenti dal mondo del lavoro.

Una improvvisa grandinata notturna ha interessato alcune zone della Brianza e dell’Altomilanese, sfiorando il saronnese senza causare particolari danni ma attirando l’attenzione per l’intensità del fenomeno.

Fa discutere la carenza di medici di famiglia, con numerosi commenti dei lettori e lo sfogo amaro di Roberto Strada che evidenzia le difficoltà vissute dai cittadini.

Momenti di tensione sotto i portici, dove una lite è degenerata fino alla comparsa di un coltello: un uomo è rimasto ferito alla mano, con l’intervento delle forze dell’ordine.

Esordio positivo per il mercatino del vintage e antiquariato, con il nuovo direttivo che registra una buona partecipazione e rilancia l’iniziativa sul territorio.

Raggiunto un accordo al ministero per giochi preziosi, con la cassa integrazione prevista per 135 lavoratori fino alla fine del 2026 tra store e startrade.