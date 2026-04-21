I più letti di ieri: grandinata notturna, carenza di medici e lite con coltello
21 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 20 aprile, l’attenzione si concentra sul maltempo che ha sfiorato il territorio, sulla crescente preoccupazione per la mancanza di medici di famiglia e su episodi di cronaca. Spazio anche a iniziative locali e aggiornamenti dal mondo del lavoro.
Una improvvisa grandinata notturna ha interessato alcune zone della Brianza e dell’Altomilanese, sfiorando il saronnese senza causare particolari danni ma attirando l’attenzione per l’intensità del fenomeno.
Improvvisa grandinata notturna: sfiorato il Saronnese, colpite alcune zone di Brianza e Altomilanese
Fa discutere la carenza di medici di famiglia, con numerosi commenti dei lettori e lo sfogo amaro di Roberto Strada che evidenzia le difficoltà vissute dai cittadini.
Senza medici di famiglia, raffica di commenti dei saronnesi e quello amarissimo di Roberto Strada
Momenti di tensione sotto i portici, dove una lite è degenerata fino alla comparsa di un coltello: un uomo è rimasto ferito alla mano, con l’intervento delle forze dell’ordine.
Cislago, lite sotto i portici: spunta un coltello. Uomo ferito alla mano
Esordio positivo per il mercatino del vintage e antiquariato, con il nuovo direttivo che registra una buona partecipazione e rilancia l’iniziativa sul territorio.
Mercatino del vintage e antiquariato: buono il debutto del nuovo direttivo
Raggiunto un accordo al ministero per giochi preziosi, con la cassa integrazione prevista per 135 lavoratori fino alla fine del 2026 tra store e startrade.
Giochi preziosi, accordo al Ministero: cassa integrazione per 135 lavoratori fino a fine 2026 per Store e Startrade
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