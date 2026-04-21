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SARONNO – Un territorio piccolo e già fortemente urbanizzato, ma con margini di crescita per il settore produttivo. L’Amministrazione comunale guarda al futuro dell’industria saronnese puntando sull’espansione delle aziende esistenti e su nuovi insediamenti “di qualità”. A fare il punto durante una recente intervista a Radiorizzonti, l’emittente della conunità pastorale, è stato l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Nicola Gilardoni, sottolineando come la città, pur avendo perso alcune grandi realtà storiche, mantenga una forte vocazione industriale. “Nel secolo scorso Saronno è stata caratterizzata da una forte espansione dell’industria, ma molte realtà di un tempo non ci sono più. Il comparto però è ancora vivo, con imprese anche innovative che non necessitano di grandi spazi”.

Un tema centrale è proprio la disponibilità di aree: il territorio comunale si estende per appena 11 chilometri quadrati ed è quasi completamente urbanizzato. “In questa fase il ruolo dell’Amministrazione è consentire a chi già c’è di allargarsi: è importante perché crea sviluppo e opportunità” ha spiegato Gilardoni, ricordando come anche il nuovo Piano di governo del territorio in fase di elaborazione preveda spazi per il comparto produttivo. I numeri confermano il peso dell’industria in città: si contano 374,7 imprese per chilometro quadrato, con 23 unità locali industriali per chilometro quadrato e circa 11 mila addetti nel distretto.

Le aree di sviluppo

Per quanto riguarda le possibili aree di sviluppo, sono tre le zone individuate. La prima è a nord del centro, tra via Volta e via Montoli, dove è previsto anche il rifacimento del ponticello di via Montoli per migliorare sicurezza e viabilità. La seconda è quella di via Grieg, al confine con Caronno Pertusella, dove le aree produttive delle due città si integrano. Qui è allo studio l’ampliamento di un’azienda esistente, con interventi collegati anche sulla viabilità. Infine, la terza zona è quella lungo la tangenzialina di via Parma, sempre verso Caronno, dove sono presenti insediamenti attivi e spazi recuperabili.

Resta invece esclusa da sviluppi industriali l’area di Cascina Colombara e della stazione di Saronno sud, che l’Amministrazione intende mantenere a vocazione agricola e verde, anche come collegamento tra il Parco del Lura e il Parco delle Groane.

21042026