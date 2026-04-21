Lazzate

LAZZATE – Buona partecipazione, lo scorso fine settimana, alla giornata del verde pulito promossa dal Comune di Lazzate insieme all’assessorato all’ambiente.

A tracciare un bilancio dell’iniziativa è stato il sindaco Andrea Monti, che ha voluto ringraziare pubblicamente i cittadini che hanno aderito all’appuntamento dedicato alla cura del territorio. L’iniziativa ha coinvolto diversi volontari impegnati nella pulizia e nella valorizzazione degli spazi verdi, in un momento di attenzione concreta all’ambiente e al decoro urbano. Un’attività che ha unito senso civico e partecipazione, contribuendo a mantenere più pulito e vivibile il territorio comunale.

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(foto: i partecipanti all’iniziativa di pulizia del verde che si è svolta a Lazzate)

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