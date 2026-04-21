Altre news

SARONNO – Martedì 21 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta inizialmente con nubi sparse al mattino alternate a momenti di parziale soleggiamento, ma con la possibilità di deboli piogge per un accumulo complessivo intorno ai 4 mm nel corso delle ore successive.

Nel dettaglio, il mattino vedrà una copertura nuvolosa irregolare che potrà dar luogo a precipitazioni deboli e intermittenti. Nel corso del pomeriggio si assisterà a un temporaneo miglioramento, con schiarite più ampie, anche se non del tutto stabili. In serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità che potrà riportare qualche debole pioggia. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con valori massimi fino a 20°C e minimi attorno ai 12°C. I venti soffieranno moderati: al mattino da Est-Nordest e nel pomeriggio da Est-Sudest, senza particolari criticità. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

In Lombardia la situazione rispecchia quanto previsto su Saronno: la mattinata è caratterizzata da nuvolosità diffusa e locali piogge, soprattutto sulle pianure e Prealpi occidentali. Nel pomeriggio si osserva una temporanea attenuazione dei fenomeni, mentre dalla sera è previsto un nuovo peggioramento con deboli precipitazioni in estensione su gran parte della regione. Condizioni più stabili resistono solo sui settori alpini più settentrionali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—