Meteo, dopo il temporale delle 4 del mattino schiarite e pioggia in serata
21 Aprile 2026
SARONNO – Martedì 21 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta inizialmente con nubi sparse al mattino alternate a momenti di parziale soleggiamento, ma con la possibilità di deboli piogge per un accumulo complessivo intorno ai 4 mm nel corso delle ore successive.
Nel dettaglio, il mattino vedrà una copertura nuvolosa irregolare che potrà dar luogo a precipitazioni deboli e intermittenti. Nel corso del pomeriggio si assisterà a un temporaneo miglioramento, con schiarite più ampie, anche se non del tutto stabili. In serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità che potrà riportare qualche debole pioggia. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con valori massimi fino a 20°C e minimi attorno ai 12°C. I venti soffieranno moderati: al mattino da Est-Nordest e nel pomeriggio da Est-Sudest, senza particolari criticità. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.
In Lombardia la situazione rispecchia quanto previsto su Saronno: la mattinata è caratterizzata da nuvolosità diffusa e locali piogge, soprattutto sulle pianure e Prealpi occidentali. Nel pomeriggio si osserva una temporanea attenuazione dei fenomeni, mentre dalla sera è previsto un nuovo peggioramento con deboli precipitazioni in estensione su gran parte della regione. Condizioni più stabili resistono solo sui settori alpini più settentrionali.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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