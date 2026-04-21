Saronnese

ORIGGIO – Giochi vintage e solidarietà: sabato 25 aprile appuntamento con “#tiSbloccoUnRicordo”, iniziativa dedicata a grandi e piccoli con uno scopo benefico.

L’evento è promosso dall’associazione Casa Betania Odv in collaborazione con Operazione Mato Grosso. Si svolgerà di fronte all’area fiera e sarà un momento di incontro aperto alla comunità, tra giochi di una volta e attività pensate per tutte le età.

Protagonisti saranno i “giochi vintage e non”, con riferimenti a marchi e passatempi che hanno accompagnato diverse generazioni, come Playmobil, Barbie e Lego. Un’occasione per riscoprire oggetti del passato, condividere ricordi e coinvolgere anche i più giovani.

L’obiettivo è solidale: il ricavato sarà devoluto a favore delle missioni in America Latina sostenute da Operazione Mato Grosso. Un impegno concreto che unisce divertimento e attenzione agli altri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09