Città

SARONNO – “Quando ero sindaco ho scelto prudenza su Isotta, perché le criticità erano evidenti”: con questa frase Augusto Airoldi chiude la conferenza stampa sul futuro del parco nell’area ex Isotta e rilancia il confronto politico a pochi giorni dalla scadenza per le osservazioni.

L’ex primo cittadino interviene, al termine dell’analisi tecnica presentata con l’ingegnere Franco Ferrario, per chiarire la posizione di Saronno Civica: non un no al progetto, ma una richiesta di revisione profonda.

Il punto di partenza è la commissione del 31 marzo, quando – secondo Airoldi – non è stato possibile discutere nel merito il modello di parco. Da qui la scelta di portare il tema in conferenza e riaprire il dibattito pubblico.

“Non facciamo osservazioni per bloccare tutto – spiega – ma per migliorare l’interesse pubblico”. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una riqualificazione dell’ex Isotta che tenga insieme sostenibilità, accessibilità e gestione nel tempo.

Nel merito, la chiosa politica tocca tre aspetti. Airoldi chiede una commissione dedicata prima della scadenza del 28 aprile, per permettere un confronto approfondito e informato.

Il secondo riguarda i cittadini: “Tutti possono presentare osservazioni”, ricorda, invitando associazioni e residenti a partecipare attivamente.

Il terzo è la visione complessiva: per l’ex sindaco il piano integrato deve avere come criterio guida la prevalenza dell’interesse pubblico, come previsto dalla normativa urbanistica.

In questo quadro si inserisce la proposta alternativa: una fondazione di diritto pubblico per la gestione del parco, con coinvolgimento diretto di Comune, attuatore e cittadini. “È il modo più concreto per avvicinarsi al concetto di beni comuni” sottolinea.

La conclusione è un appello politico ma anche civico: aprire subito il confronto, chiarire le scelte e costruire un progetto condiviso. “Parliamo di una trasformazione che inciderà sulla città per anni – osserva – e che deve essere all’altezza delle aspettative dei cittadini, soprattutto dei più giovani”.

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