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Quando si parla di salute del cuore, rimandare non è mai una buona strategia. Eppure molti pazienti aspettano di avere sintomi evidenti prima di rivolgersi a uno specialista e questo vale anche per chi vive e lavora nell’area di Busto Arsizio. In questa guida raccogliamo le informazioni più utili per chi si avvicina per la prima volta alla cardiologia: quando è necessario prenotare, quali esami aspettarsi e come trovare il cardiologo che ti segue a Busto Arsizio.

Quando è necessario fare una visita cardiologica?

Non serve aspettare un sintomo grave. Ci sono situazioni in cui la visita cardiologica è consigliata anche in assenza di disturbi evidenti:

Familiarità per malattie cardiovascolari : un genitore o un fratello con infarto o ictus prima dei 60 anni è un fattore di rischio che merita attenzione specialistica.

: un genitore o un fratello con infarto o ictus prima dei 60 anni è un fattore di rischio che merita attenzione specialistica. Ipertensione arteriosa : valori di pressione stabilmente superiori a 140/90 mmHg richiedono una valutazione cardiologica, anche se il paziente non avverte sintomi.

: valori di pressione stabilmente superiori a 140/90 mmHg richiedono una valutazione cardiologica, anche se il paziente non avverte sintomi. Diabete o ipercolesterolemia : entrambe le condizioni aumentano il rischio cardiovascolare e richiedono monitoraggio periodico.

: entrambe le condizioni aumentano il rischio cardiovascolare e richiedono monitoraggio periodico. Palpitazioni, affanno o dolore toracico : anche se nella maggioranza dei casi hanno cause benigne, vanno indagati da uno specialista per escludere problemi cardiaci sottostanti.

: anche se nella maggioranza dei casi hanno cause benigne, vanno indagati da uno specialista per escludere problemi cardiaci sottostanti. Prima attività sportiva agonistica: la visita cardiologica è parte integrante della visita medico-sportiva obbligatoria per gli atleti agonisti.

Quali esami fare e con quale frequenza?

Gli esami cardiologici principali si suddividono in esami di primo livello (prescritti di routine) ed esami di approfondimento (indicati in presenza di anomalie o fattori di rischio specifici).

Esami di primo livello

Elettrocardiogramma (ECG) a riposo : registra l’attività elettrica del cuore. Rapido, indolore e spesso incluso nella visita cardiologica. Utile come base di confronto nel tempo.

: registra l’attività elettrica del cuore. Rapido, indolore e spesso incluso nella visita cardiologica. Utile come base di confronto nel tempo. Ecocardiogramma : ecografia del cuore che ne valuta struttura e funzione (dimensioni delle camere, valvole, contrattilità). Fondamentale per chi ha soffi cardiaci, ipertensione o insufficienza cardiaca.

: ecografia del cuore che ne valuta struttura e funzione (dimensioni delle camere, valvole, contrattilità). Fondamentale per chi ha soffi cardiaci, ipertensione o insufficienza cardiaca. Holter cardiaco (ECG delle 24 ore): registra il ritmo cardiaco per 24-48 ore durante la normale attività quotidiana. Indicato in presenza di palpitazioni o episodi di tachicardia.

Esami di approfondimento

Test da sforzo (ECG sotto sforzo) : valuta la risposta del cuore all’esercizio fisico. Utilizzato per la diagnosi di angina e ischemia miocardica.

: valuta la risposta del cuore all’esercizio fisico. Utilizzato per la diagnosi di angina e ischemia miocardica. Holter della pressione (ABPM) : misura la pressione arteriosa per 24 ore, utile per distinguere l’ipertensione stabile dall’ipertensione da “camice bianco”.

: misura la pressione arteriosa per 24 ore, utile per distinguere l’ipertensione stabile dall’ipertensione da “camice bianco”. Coronarografia TC: esame di imaging avanzato per valutare lo stato delle arterie coronarie in pazienti ad alto rischio o con sintomi sospetti.

Per chi è in buona salute e senza fattori di rischio, un ECG e una visita cardiologica ogni 2-3 anni a partire dai 40-45 anni rappresentano un buon punto di partenza per la prevenzione.

Dove prenotare il cardiologo a Busto Arsizio?

Sul territorio di Busto Arsizio e dell’alto milanese sono presenti sia strutture pubbliche che private. Chi ha bisogno di tempi certi e non vuole dipendere dalle liste d’attesa del sistema pubblico può rivolgersi a centri medici privati o accreditati SSN, dove la prenotazione avviene direttamente – spesso anche online o per telefono – con disponibilità generalmente entro pochi giorni.

Quanto al costo: la visita cardiologica privata oscilla tra i 60 e i 130 euro a seconda della struttura e degli esami inclusi. Con impegnativa SSN si paga il solo ticket, con possibilità di esenzione in base al reddito o alla patologia.