Comasco

ROVELLASCA – C’è ancora tempo fino al 27 aprile per visitare la mostra fotografica “Una finestra sul carcere”, allestita alla Biblioteca Comunale di Rovellasca. L’esposizione, inaugurata il 16 aprile, propone un percorso dal titolo “Il Bassone: un’oasi di cemento” e offre uno sguardo sulla realtà del carcere, attraverso una raccolta di immagini che raccontano la vita quotidiana all’interno della struttura.

La mostra invita a riflettere su un mondo spesso poco conosciuto, mettendo in luce sia gli aspetti individuali sia le dinamiche di comunità che caratterizzano la vita dietro le mura. Non mancano approfondimenti dedicati alle relazioni umane e al ruolo del volontariato, in particolare quello della cappellania.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino una realtà complessa e per superare pregiudizi, grazie a uno sguardo diretto e documentato. L’ingresso è libero e gratuito negli orari di apertura della biblioteca. Rimangono dunque ancora pochi giorni per visitare l’esposizione, che si concluderà dunque il 27 aprile.

(foto archivio)

21042026