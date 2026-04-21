SARONNO – “Ci sono ancora molti aspetti da chiarire e il tema va sviluppato con attenzione”: con queste parole l’ex sindaco Augusto Airoldi ha aperto la conferenza stampa dedicata al futuro del parco dell’ex Isotta, chiedendo una commissione consiliare ad hoc per approfondire il progetto.

L’incontro, organizzato insieme a Franco Ferrario di Saronno per la Terra, si è concentrato sui contenuti del piano integrato adottato nel dicembre scorso per l’ex Isotta e sulle possibili ricadute per la città. Come noto il piano prevede una proprietà privata ad uso pubblico con una manutenzione sine die a carico della proprietà. Airoldi ha ribadito la necessità di un confronto più strutturato: “Non è una questione ideologica, ma di merito. Parliamo di un’area strategica per Saronno e serve un’analisi puntuale, pubblica e trasparente”. Da qui la richiesta di una commissione dedicata: “Uno spazio istituzionale che consenta di entrare nel dettaglio dei numeri, delle superfici e delle scelte progettuali”.

Entrando nel merito, Franco Ferrario ha illustrato le principali criticità rilevate. Il primo punto riguarda le dimensioni del parco. “Dalle nostre analisi emerge una riduzione di circa 12 mila metri quadrati rispetto alle previsioni iniziali”, ha spiegato, sottolineando come questo dato incida in modo significativo sull’equilibrio complessivo dell’intervento. “Non è solo una questione numerica: meno superficie verde significa meno spazio fruibile per i cittadini e minore capacità di compensazione ambientale”.