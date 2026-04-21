Saronno civica e Saronno per la terra: “Il parco ex Isotta può essere migliorato: parliamone”
21 Aprile 2026
SARONNO – “Ci sono ancora molti aspetti da chiarire e il tema va sviluppato con attenzione”: con queste parole l’ex sindaco Augusto Airoldi ha aperto la conferenza stampa dedicata al futuro del parco dell’ex Isotta, chiedendo una commissione consiliare ad hoc per approfondire il progetto.
L’incontro, organizzato insieme a Franco Ferrario di Saronno per la Terra, si è concentrato sui contenuti del piano integrato adottato nel dicembre scorso per l’ex Isotta e sulle possibili ricadute per la città. Come noto il piano prevede una proprietà privata ad uso pubblico con una manutenzione sine die a carico della proprietà. Airoldi ha ribadito la necessità di un confronto più strutturato: “Non è una questione ideologica, ma di merito. Parliamo di un’area strategica per Saronno e serve un’analisi puntuale, pubblica e trasparente”. Da qui la richiesta di una commissione dedicata: “Uno spazio istituzionale che consenta di entrare nel dettaglio dei numeri, delle superfici e delle scelte progettuali”.
Entrando nel merito, Franco Ferrario ha illustrato le principali criticità rilevate. Il primo punto riguarda le dimensioni del parco. “Dalle nostre analisi emerge una riduzione di circa 12 mila metri quadrati rispetto alle previsioni iniziali”, ha spiegato, sottolineando come questo dato incida in modo significativo sull’equilibrio complessivo dell’intervento. “Non è solo una questione numerica: meno superficie verde significa meno spazio fruibile per i cittadini e minore capacità di compensazione ambientale”.
Ferrario ha aperto il suo intervento partendo da un dato tecnico, legato alla reale estensione dell’area verde. “Dai documenti emerge che la superficie indicata come parco comprende anche viali e vie di accesso che, di fatto, non sono parco”, ha spiegato, evidenziando come questo elemento possa incidere sulla percezione complessiva del progetto. “Se si scorporano queste parti, la dimensione effettiva dell’area verde risulta inferiore rispetto a quanto dichiarato”.
Da qui la proposta di una revisione dell’impostazione progettuale, con un’idea di parco diversa, più essenziale. “L’obiettivo è ridurre elementi come arredi e vialetti, che hanno un impatto economico significativo, per concentrare le risorse sul verde vero”, ha chiarito. Una scelta che, secondo Ferrario, permetterebbe di contenere i costi e allo stesso tempo aumentare la qualità dell’area. “Meno infrastrutture e più natura: è questa la direzione che proponiamo”.
In questo quadro si inserisce la strategia definita “win win”. “Si può costruire un progetto che funzioni per tutti”, ha sottolineato. “Riducendo alcune componenti costose si liberano risorse, si migliora la qualità del parco e si rende l’intervento più sostenibile anche per chi lo realizza”. Una soluzione che, nelle intenzioni, punta a tenere insieme esigenze economiche e interesse pubblico.
Infine, Ferrario ha affrontato il tema della gestione futura, soffermandosi sull’ipotesi di una fondazione e sui possibili vantaggi per i diversi soggetti coinvolti. “Può essere uno strumento utile perché consente una gestione dedicata, con benefici sia per chi realizza l’intervento sia per la città”, ha spiegato. “Da un lato si garantisce una struttura stabile che si occupa di manutenzione e sviluppo, dall’altro si offre ai cittadini un parco più curato e valorizzato nel tempo”. Ferrario ha sottolineato anche come la presenza di un soggetto specifico possa rendere più chiari ruoli e responsabilità: “C’è qualcuno che ha questo incarico preciso, e questo può rendere più efficace la gestione”. Un punto ripreso anche da Airoldi: “La gestione è centrale. Se ben strutturata può aumentare la qualità percepita del parco e la sua fruibilità, ma servono regole definite e trasparenti per funzionare davvero”.
In chiusura, l’ex sindaco ha lanciato un appello diretto: “Invitiamo cittadini, associazioni e realtà del territorio a presentare osservazioni. È un passaggio fondamentale”. E ha aggiunto: “Solo con un confronto aperto e documentato si può arrivare a una scelta davvero condivisa per il futuro di quest’area”.
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